FMI recomenda cuidadosa calibração da política monetária para garantir pouso suave no mundo

O Fundo Monetário Internacional (FMI) considera que as políticas de curto prazo devem ser cuidadosamente calibradas e sequenciadas para garantir um pouso suave para as economias, em relatório publicado nesta terça-feira, 22. Em análise sobre prioridades de políticas, o FMI menciona que uma flexibilização da política monetária - mantendo a inflação em direção à meta - pode apoiar o crescimento e o emprego, além de aliviar os custos de serviço da dívida.

"Uma política fiscal mais restritiva pavimenta o caminho para uma política monetária mais frouxa", cita ao ressaltar que a política monetária deve "permanecer flexível" e se ajustar de acordo com uma análise abrangente dos dados.

Para garantir um "pouso suave" na economia, o FMI menciona a necessidade de calibrar cuidadosamente a política monetária; amortecer a volatilidade cambial disruptiva; e restaurar buffers colchões de capitais macroprudenciais e assegurar a estabilidade financeira.

Ainda, no relatório, a instituição explica que é importante fortalecer a cooperação multilateral, já que ela sustenta o crescimento econômico e a estabilidade. "As políticas comerciais devem ser claras e transparentes para estabilizar as expectativas, diminuir distorções de investimento e reduzir a volatilidade nos mercados".