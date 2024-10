Grêmio compra parte da dívida da sua arena e se torna credor da gestora

O Grêmio anunciou nesta terça-feira a aquisição de um terço da dívida de financiamento da gestora da Arena. Por meio de um comunicado, o clube informa ter dado um passo relevante nesse sentido.

"Vamos colher em campo o resultado desse movimento jurídico e financeiro que realizamos", afirmou o presidente do clube gaúcho Alberto Guerra sobre o assunto.

De acordo com o departamento jurídico do Grêmio, essa operação (compra da dívida), apesar de complexa, é comum quando se trata de um devedor inadimplente. Por uma cláusula de confidencialidade de contrato, o clube não informou o montante que desembolsou para se tornar credor.

"O fato é que se trata de uma parte relevante da dívida da gestora da Arena e que, agora sob controle do clube, amplia o poder do Grêmio nas negociações sobre a operação da Arena", afirmou o vice-presidente do clube, Eduardo Magrisso.

A Arena foi inaugurada no dia 8 de dezembro de 2012. Uma grande festa marcou o início da nova casa gremista. O jogo inaugural foi contra o Hamburgo, da Alemanha, mesmo adversário da final do Mundial de clubes conquistado em 1983. Os gaúchos venceram a partida festiva por 2 a 1, mesmo placar do triunfo histórico disputado no Japão.