Drew Barrymore surpreende ao tirar extensões capilares em programa de TV

A atriz Drew Barrymore, também apresentadora do The Drew Barrymore Show, tirou as extensões capilares durante as gravações do programa, surpreendendo o público. Em uma cena já divulgada da atração, que vai ao ar na TV americana e no YouTube nesta terça-feira, 22, Drew recebeu a atriz e modelo Pamela Anderson, que falou sobre a decisão de parar de usar maquiagem.

Elas falaram sobre a autoestima feminina, sobretudo na indústria do entretenimento, que cobra padrões de beleza inalcançáveis. O discurso da convidada sobre abraçar sua aparência real inspirou a apresentadora, que, além de aparecer de cara lavada no programa, também surpreendeu ao tirar suas extensões do cabelo ao vivo, sendo aplaudida pelo público.

"Desculpa, mas se vamos realmente ser honestas aqui...", disse Drew, arrancando os apliques. "Isso é maravilhoso. Vamos lá, você não precisa disso", incentivou a convidada, elogiando o cabelo da atriz.

"Um sintoma 'maravilhoso' da perimenopausa é que seu cabelo começa a cair", explicou a apresentadora de 49 anos, discutindo sobre como estar com o cabelo bonito influencia na autoestima.

Pamela Anderson, de 57 anos, compartilhou o motivo de ter parado de usar maquiagem: "Queria me redescobrir. Interpretei personagens ao longo de toda minha vida, e há alguns anos passei a me perguntar: quem eu sou?", disse. "Esse é o melhor momento da minha vida. Me sinto tão empoderada e livre", completou ela.