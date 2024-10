Pesquisa Atlas em São Paulo: Nunes tem 54,8% e Boulos, 42,2% no 2º turno

Um novo levantamento divulgado pelo instituto Atlas nesta segunda-feira, 21, mostra que Ricardo Nunes (MDB) lidera as intenções de voto dos eleitores da cidade de São Paulo, com 54,8% no segundo turno. Seu adversário, Guilherme Boulos (PSOL), acumula 42,2% do eleitorado paulistano.

Os votos brancos e nulos somam 2,1%. Já os entrevistados que não souberam responder, são 0,8%. Considerando apenas os votos válidos, ou seja, desconsiderando os eleitores que declararam voto em branco, nulo ou que não souberam responder, o atual prefeito soma 56,5% das intenções, ante 43,5% do deputado federal.

O instituto Atlas entrevistou 2.000 eleitores da cidade de São Paulo entre os dias 15 e 21 de outubro. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos porcentuais para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02116/2024.

Entre os eleitores que votaram em Pablo Marçal (PRTB) no primeiro turno das eleições, 84,4% declararam voto em Ricardo Nunes, enquanto 11,1% devem votar em Guilherme Boulos. O cenário se inverte em relação à população que depositou o voto em Tabata Amaral (PSB) na primeira etapa do pleito. Dos eleitores da deputada, 73,9% dizem ter a intenção de votar no psolista, enquanto 20,3% no emedebista.

A imagem de Nunes é melhor do que a de Boulos para os eleitores paulistanos. 45% dos entrevistados dizem ter uma visão positiva do atual prefeito, enquanto para 44% essa imagem é negativa. Por sua vez, 40% dos entrevistados do levantamento avaliam que a imagem do deputado federal é boa, ante 59% que têm uma percepção oposta sobre o psolista.

Os três maiores problemas para a população de São Paulo, de acordo com a pesquisa Atlas desta segunda, 21, são criminalidade (64,6%), saúde (52%) e educação (39,6%). Os temas que menos afetam a cidade são a poluição (7,4%), a limpeza urbana (6,4%) e a burocracia e barreiras para negócios (4,4%).

O instituto também pesquisou a aprovação dos líderes de governo das esferas municipal, estadual e federal. O prefeito Ricardo Nunes é aprovado por 42% dos eleitores paulistanos, ante 50% que desaprovam sua gestão. 8% não souberam responder.

Por sua vez, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem 55% de aprovação e 40% de desaprovação dos paulistanos. São 5% os entrevistados que não souberam responder. O presidente Lula (PT) apresenta o índice de aprovação mais baixo entre os três: 40%. Sua taxa de desaprovação chegou a 57%, e apenas 3% não souberam opinar.