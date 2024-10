CBF parabeniza Neymar pela volta aos gramados: 'Representação da magia do futebol brasileiro'

A CBF exaltou o retorno do atacante Neymar aos campos nesta segunda-feira após o atacante atuar por 29 minutos na partida em que o Al-Hilal venceu o Al-Ain por 5 a 4, em duelo válido pela Liga dos Campeões da Ásia. No comunicado, a entidade que comanda o futebol nacional disse que o atacante revelado pelo Santos "é a representação da magia do futebol brasileiro".

"Depois de 369 dias, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem a alegria de rever Neymar de volta aos gramados. Em seu retorno pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta segunda-feira, o craque quase balançou as redes, mesmo com poucos minutos em campo."

O texto diz ainda que o jogador cativa fãs de todo o mundo e comentou o legado que ele deixou nos clubes que passou. Segundo a CBF, "torcedores de todo o planeta vestem orgulhosamente camisas da seleção brasileira, Santos, PSG, Barcelona e Al-Hilal com número 10 e o nome de Neymar às costas."

Neymar sofreu uma séria lesão no joelho esquerdo durante o duelo com o Uruguai, pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 em outubro do ano passado. Ele se chocou com o meia De La Cruz e deixou o campo de maca.

Após ser submetido a exames, foi constatada a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo. O atleta passou por cirurgia e desde então vem cumprindo um processo de recuperação.

Sem o atacante, a seleção brasileira vem fazendo uma campanha irregular nas Eliminatórias Sul-Americanas. A equipe comandada por Dorival Júnior ocupa o quarto lugar na classificação com 16 pontos. Líder isolada, a rival Argentina lidera a competição (22).