Boulos diz que liberação de Uber do rodízio teria impacto mínimo no trânsito

Em sabatina do jornal Folha de S. Paulo em parceria com o portal Uol, Guilherme Boulos (PSOL) reafirmou "brigas" pelas quais vai lutar caso seja eleito no dia 27 de outubro. "Vou comprar a briga da distribuição adequada do orçamento de São Paulo para combater desigualdade", disse.

Questionado sobre suas propostas para motoristas de transporte de aplicativo, o parlamentar disse que vai liberá-los do rodízio e que haverá o compartilhamento de dados nas plataformas com a Prefeitura. "Vamos estabelecer quilometragem mínima diária. Serão cerca de 40 mil carros a mais por dia. Ele ressaltou que impacto da medida no trânsito seria mínimo.