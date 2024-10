Corinthians fora da Copa do Brasil em 2025? Clube tem uma única chance de evitar vexame

Eliminado na semifinal da Copa do Brasil, o Corinthians não só perdeu a chance de erguer o troféu do torneio como, agora, corre sério risco de não participar da edição de 2025. Isso porque o time do Parque São Jorge não conseguiu garantir a classificação por meio do Campeonato Paulista, sendo obrigado a depositar suas fichas no título de uma competição mata-mata ou em um bom desempenho no Brasileirão.

A chance de classificação para a Copa do Brasil de 2025 por meio do Brasileirão é praticamente inexistente. O time do Parque São Jorge precisa terminar a competição entre os seis primeiros colocados, mas está em situação inversa, brigando contra o rebaixamento. A equipe alvinegra abre a zona de rebaixamento, na 17ª posição, com 32 pontos. A diferença para o Internacional, sexto colocado, com 49, é de 17 pontos. Ainda restam outros 24 pontos a serem disputados até o fim do campeonato.

O caminho mais viável para o Corinthians entrar na Copa do Brasil do próximo ano é vencendo a Copa Sul-Americana. Os paulistas enfrentam na quinta-feira o Racing, da Argentina, na Neo Química Arena, pelo jogo de ida da semifinal. Do outro lado da chave, o também argentino Lanús e o Cruzeiro disputam uma vaga na finalíssima.

Em dezembro de 2022, a CBF anunciou uma mudança importante nos critérios de classificação para a Copa do Brasil que entrou em vigor neste ano. A entidade excluiu como parâmetro o Ranking Nacional de Clubes (RNC) e o substituiu pelos torneios estaduais.

Assim, 80 das 92 vagas da competição são alcançadas por meio das competições locais. O movimento da entidade visa dar força às federações em meio a um descontentamento dos clubes com os Estaduais por causa do calendário inchado. Neste ano, o Santos foi o primeiro clube grande a sofrer com o novo regulamento, ficando fora da atual edição.

Doze clubes têm direito a entrar somente na terceira fase da Copa do Brasil: os representantes do País na Copa Libertadores e os campeões da Copa do Nordeste, Copa Verde e Série B. Os times classificados via Campeonato Paulista são: Palmeiras (campeão), Santos (vice-campeão), Red Bull Bragantino (3º colocado), Novorizontino (4º), São Paulo (5º) e Votuporanguense (vice-campeão da Copa Paulista) - o campeão Monte Azul optou pela vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Caso o Santos ou Novorizontino vençam a Série B, a tendência é de que mais uma vaga seja aberta para um time paulista na Copa do Brasil. Porém, ela deve ficar com o São Bernardo, sexto colocado no Paulistão. O Corinthians foi apenas o 10º na classificação geral.