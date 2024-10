Inflação no Brasil tem convergido, mas desancoragem segue, afirma Campos Neto

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 21, que a inflação do Brasil tem seguido um processo de convergência, mas citou preocupações com a desancoragem das expectativas e de métricas como as inflações implícitas no mercado. Ele reforçou que a autarquia vai perseguir a meta de inflação.

"Porque vimos essa grande desancoragem, porque vimos muitas das coisas já mencionadas aqui, o Banco Central decidiu que era hora de começar o ciclo de aperto", disse Campos Neto, em um evento da 20-20 Investment Association, em São Paulo. "Nós achamos que é muito importante fazer a inflação convergir, é o nosso trabalho."

Ele repetiu que o crescimento da economia brasileira tem surpreendido e que parte desses bons resultados parecem refletir a expansão fiscal. Em contrapartida, os repetidos resultados positivos do mercado de trabalho também indicam alguma mudança mais estrutural, possivelmente refletindo as reformas aprovadas nos últimos anos, afirmou.

"Quando você olha para o rendimento real e para tudo que realmente pode nos dizer um pouco sobre o que será o cenário para a inflação de serviços, os números são preocupantes", ele disse. "Estamos observando isso de perto e decidimos não dar um guidance para a próxima reunião, porque queríamos ter tempo de analisar o cenário."