Médico de 27 anos morre após BMW aquaplanar em rodovia de SP

Um médico de 27 anos morreu depois que o automóvel BMW dirigido por ele aquaplanou e saiu da pista na tarde de sábado, 19, na Rodovia Orlando Quagliato, em Ourinhos, interior de São Paulo. Sua namorada, uma estudante de Medicina de 24 anos, sofreu ferimentos graves. As vítimas ficaram presas nas ferragens. O médico Felix Rosa era de Sorriso, Mato Grosso, onde o corpo foi sepultado neste domingo, 20.

A Orlando Quagliato (SP 327), que interliga as rodovias Castello Branco e Raposo Tavares, é duplicada no trecho. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu no km 31 da estrada, próximo ao trevo da Transbrasiliana (BR-153).

A pista estava molhada pela chuva e o veículo aquaplanou, ficando sem controle. O automóvel saiu da pista e ficou preso entre o barranco e uma árvore. A concessionária mobilizou equipes próprias e acionou o Corpo de Bombeiros de Ourinhos para o resgate.

O médico já estava morto quando a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o examinou. Sua namorada, Anna Júlia Polisini Tirolli, foi levada em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Ela é estudante de Medicina no Centro Universitário de Adamantina, no interior de São Paulo.

Anna Júlia chegou ao hospital com várias fraturas nos membros e concussão no tórax e foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nesta segunda-feira, 21, ela estava consciente, respirava sem ajuda de aparelhos e seu quadro era estável. Em Adamantina, familiares e amigos realizavam correntes de oração pela saúde de Anna.

Médico residente

O médico Felix Rosa havia se formado em 2022 com a 10ª turma do curso de Medicina da Faculdade de Medicina Faceres, de São José do Rio Preto.

"É com imenso pesar que comunicamos o falecimento do Dr. Felix Rosa, querido egresso da 10ª turma do curso de Medicina da Faceres. Aos familiares, amigos e companheiros expressamos nossas sinceras condolências", diz a nota.

O jovem era médico residente na Santa Casa Municipal de São Carlos, que também usou sua rede social para lamentar o falecimento do profissional, "reconhecido por sua dedicação e cuidado com os pacientes".

Colegas e amigos também se manifestaram pelas redes sociais. "Suas habilidades e talentos sempre foram admiráveis, mas o que realmente nos marcou foi sua dedicação e paixão pelo que faz. Você sempre foi alguém que se empenhava ao máximo em cada tarefa, inspirando todos ao seu redor a darem o melhor de si", escreveu Evelyn C. Oliveira em sua página no Facebook.

O corpo foi sepultado em clima de muita emoção no Cemitério Municipal de Sorriso, no fim da tarde deste domingo. As causas do acidente são investigadas pela Polícia Civil de Ourinhos, que aguarda o laudo da perícia feita no local e no veículo.

Aquaplanagem

Neste período em que as chuvas se tornam mais frequentes o risco de aquaplanagem aumenta nas rodovias, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O fenômeno ocorre quando o veículo passa sobre uma camada de água e os pneus perdem o atrito com o asfalto, fazendo com que o carro não corresponda à direção desejada. Ou seja, o condutor perde o controle sobre seu automóvel, independente do tipo de da tecnologia disponível no veículo.

Para evitar a aquaplanagem, a PRF recomenda que, se a pista estiver molhada ou se começar a chover, o ideal é reduzir a velocidade em cerca de 30% abaixo da máxima permitida na via pública. A velocidade menor ajuda a tração e o contato com a pista. Deve-se também manter maior distância do veículo à frente. É preciso que os pneus estejam em boas condições, com os sulcos em profundidade suficiente.

O que fazer em caso de aquaplanagem:

Segurar com firmeza o volante e manter o veículo em linha reta;

Tirar o pé do acelerador e reduzir a velocidade;

Evitar frear bruscamente, pois o carro pode desgovernar;

Estabelecer um padrão seguro de velocidade para a situação até que o veículo retome a aderência com a pista.