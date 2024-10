Taxas futuras de juros rondam estabilidade, mas dólar traz viés de alta

Após muitas altas recentes, os juros futuros operam perto da estabilidade na manhã desta segunda-feira, 21. Mas o viés é de alta diante do avanço do dólar e dos rendimentos dos Treasuries, além da piora das expectativas de inflação no Boletim Focus. A liquidez, no entanto, ainda é bem reduzida num dia de agenda mais esvaziada.

Às 9h46 desta segunda-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 12,720%, de 12,725% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 12,930%, de 12,925% no último ajuste, enquanto o vencimento para janeiro de 2029 exibia taxa de 12,975%, de 12,968% no ajuste de sexta-feira, 18.