Palmeiras tem mais chances de título do que o Botafogo após a 30ª rodada do Brasileirão

A vitória por 5 a 3 sobre o Juventude e o tropeço do Botafogo fizeram o Palmeiras ter, ao final da 30ª rodada do Brasileirão, mais chance de ser campeão do que a equipe alvinegra. De acordo com cálculos do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade de o time de Abel Ferreira conquistar o tricampeonato brasileiro de forma consecutiva quase dobrou da 29ª para a 30ª rodada e agora é de 49,4% - antes era de 25,1%.

O Botafogo ainda lidera o torneio, com 61 pontos, mas viu a vantagem sobre o Palmeiras cair para apenas um ponto na tabela. A possibilidade de terminar o campeonato com taça também foi reduzida de 61,9% para 42,8%.

Os dois seguem sendo os principais postulantes ao troféu e devem polarizar a disputa até o fim. O Fortaleza, terceiro colocado, com 56 pontos, corre por fora, e registra pequena chance de ser campeão: 6,5% (era de 10%). Mas é maior que a do Flamengo, o quarto, com uma porcentagem ínfima hoje: 0,7%, pouco menos do que os 2,7% que registrava antes do fim da 30ª rodada.

Botafogo, Palmeiras e Fortaleza estão praticamente garantidos na Copa Libertadores de 2025. Cada um dos três apresenta 99% de chance de garantir vaga no torneio, no qual também deve estar o Flamengo, com 89,1%. Dentro do G-6, Inter (83,6%) e São Paulo (79,6%) fecham o G-6 e são, hoje, os times mais próximos de assegurar um lugar na competição. No atual cenário, Bahia (31,2%), Cruzeiro (9,8%) e Atlético Mineiro (6,2%) também têm chances.

A goleada de 5 a 2 do Corinthians sobre o Athletico-PR animou o time, que finalmente saiu da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, mas foi por apenas dois dias. O time alvinegro, que tem 32 pontos, retornou à 17ª colocação depois que o Vitória derrotou o Bragantino por 1 a 0 no sábado e tomou o 16º lugar da equipe paulista.

Vitória e Corinthians somam os mesmos 32 pontos. Os baianos levam vantagem porque têm dois triunfos a mais em relação aos paulistas. Ambos têm risco parecido de cair à segunda divisão: 44,3% para a equipe alvinegra e 40,1% para o time rubro-negro.

Em espiral de queda, sem vencer há dez partidas, o Athletico-PR, 18º colocado, com 31 pontos, viu a possibilidade de ser rebaixado subir para 37,2%. Os paranaenses têm dois jogos a menos que seus concorrentes, mas é o time que mais tem caído de posições nas últimas rodadas.

O Cuiabá, penúltimo colocado, com 27 pontos, está muito perto da Série B e registra 83,6% de risco de cair. O lanterna Atlético Goianiense, que soma apenas 22 pontos, está virtualmente rebaixado (99,5% de possibilidade de retornar à segunda divisão). Juventude, Red Bull Bragantino, Fluminense, Grêmio e Criciúma também seguem ameaçados pela queda.

Confira as chances de classificação à Libertadores:

Botafogo: 99,9%;

Palmeiras: 99,9%;

Fortaleza: 99,3%;

Flamengo: 89,%

Internacional: 83,6%;

São Paulo: 79,6%;

Bahia: 31,2%;

Cruzeiro: 9,8%;

Atlético-MG: 6,2%.

Veja abaixo o risco de rebaixamento:

Atlético-GO: 99,5%

Cuiabá: 83,6%

Corinthians: 44,3% (era 61%)

Vitória: 40,1% (era 60,1%)

Athletico-PR: 37,2%

Juventude: 29,7%

Bragantino: 22,4%

Fluminense: 18,5%

Grêmio: 10,8%

Criciúma: 10,6%.