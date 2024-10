Presidente da Sérvia agradece Putin pelo fornecimento de gás e promete que nunca imporá sanções

A Sérvia, candidata à União Europeia, continuará se recusando a impor sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia, apesar da pressão ocidental, disse o líder da Sérvia, o populista Aleksandar Vucic, após sua conversa telefônica com o presidente russo Vladimir Putin, neste domingo.

Vucic disse que acredita que a ligação, que segundo ele é a primeira em mais de dois anos com o presidente russo, ajudará a "desenvolver ainda mais as relações e a confiança entre a Rússia e a Sérvia".

"Conversamos como pessoas que se conhecem há muito tempo, como amigos, e a conversa de dez minutos foi marcada por uma nota pessoal, e também falamos sobre aqueles que são líderes fracos (pró-ocidentais)", disse Vucic, pelo Instagram.

Conforme, ainda, o presidente da Sérvia, Putin disse "o que é bom para a Sérvia também é bom para a Rússia, o que é bom para os sérvios também é bom para os russos".

Contudo, Vucic não disse se aceitaria um convite anterior de Putin para participar da cúpula do Brics de economias emergentes, liderada pela Rússia e pela China, em Kazan no final desta semana.

Embora formalmente buscando a adesão à UE, a tradicional aliada Sérvia se recusou a aderir às sanções ocidentais contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, embora tenha relutantemente condenado à agressão de Moscou. Vucic disse que impor as sanções não era do interesse nacional da Sérvia.

Soberania

Neste domingo, Vucic disse ainda que espera críticas do Ocidente sobre sua conversa com Putin, mas afirmou que "a Sérvia é um país soberano que toma suas próprias decisões". Ele também agradeceu à Rússia "por fornecer quantidades suficientes de gás para a Sérvia a preços favoráveis". O país era quase completamente dependente do gás russo, mas recentemente concordou em começar a diversificar seus suprimentos.

A Sérvia, que nunca fez parte do bloco soviético, marcou no domingo o 80º aniversário da libertação de sua capital Belgrado da ocupação nazista da Segunda Guerra Mundial, que foi realizada principalmente graças aos partidários comunistas da antiga Iugoslávia, mas também ao Exército Vermelho Soviético.

Em reunião marcando o aniversário, Vucic fez um discurso na língua russa, em "sinal de respeito" ao Exército Vermelho, sem o qual "não teria havido a libertação de Belgrado". Fonte: Associated Press