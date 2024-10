Boniface, atacante do Bayer Leverkusen, sofre ferimentos leves em acidente de carro

O atacante Victor Boniface, do Bayer Leverkusen, se envolveu em um grave acidente automobilístico em Leverkusen, na Alemanha. Na madrugada deste domingo, horas depois de marcar o gol que decretou a vitória sobre o Eintracht Frankfurt, por 2 a 1, na BayArena, pela 7ª rodada da Bundesliga. Ele estava sozinho no veículo e não houve outras vítimas.

O atacante nigeriano bateu seu carro em uma estrada próxima de Colônia. O artilheiro saiu apenas com ferimentos leves, já o carro de luxo teve a parte frontal destruída e chegou a perder uma das rodas no acidente.

Em suas redes sociais o jogador repercutiu o acidente dizendo "Deus é maior", enquanto aparece no hospital com a mão enfaixada. O clube alemão não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Nesta semana, o jogador já tinha se envolvido em uma polêmica junto com a comissão da seleção nigeriana, que se recusou a disputar as eliminatórias da Copa das Nações Africanas, na Líbia. Na ocasião, Boniface e seus companheiros ficaram mais de 15 horas em um aeroporto líbio, após muita reclamação a delegação decidiu não comparecer a partida.

Boniface é o artilheiro do Bayer Leverkusen, atual campeão, no Campeonato Alemão, com 5 gols em sete rodadas. Nesta temporada, o Leverkusen ocupa a quarta posição, com 14 pontos, três atrás do líder Bayern de Munique.