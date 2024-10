Nunes diz que viu crianças brincando às 22h na praça da Sé ao ser perguntado sobre segurança

Durante o debate promovido pelo Estadão e a Record, neste sábado, 19, o prefeito Ricardo Nunes (MDB) disse que esteve na praça da Sé, região central de São Paulo, e que teria observado crianças brincando durante a noite. A fala do candidato veio após a pergunta do jornalista e colunista do Estadão, Marcelo Godoy, sobre a segurança na região e medidas cabíveis para proteção da população.

"Eu estive outro dia na praça da Sé, era por volta de 22h, as crianças brincando... A gente sabe que tem muito trabalho pela frente, mas estamos e vamos continuar avançando", respondeu Nunes.

A fala gerou ironia do candidato Guilherme Boulos (PSOL), dizendo que a cidade pintada por Ricardo Nunes era muito diferente daquela da vida real, e afirmando que o mesmo sempre fugia das respostas.

"Gente, vocês viram que ele não fica nem vermelho? As crianças brincando às 23 horas na praça da Sé, a população sorrindo com seus celulares na mão. Olha a fantasia ficção que ele monta", disse Boulos em seu comentário a resposta.