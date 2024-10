Boulos diz em debate que crime organizado será retirado da Prefeitura e que não é 'marionete'

Em debate da Record e do Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo realizando neste sábado, 19, Guilherme Boulos (PSOL) acusou o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), de ser "marionete" do crime organizado.

Ele afirmou que o crime organizado já está no executivo municipal. "Hoje, o crime organizado está entrando na Prefeitura de São Paulo por todos os lados. Entrou pelas empresas de ônibus e entra com o cunhado do Marcola comandando o dinheiro das obras na prefeitura. Aliás, é por isso que Ricardo não abre o sigilo bancário."

Caso eleito, Boulos prometeu uma auditoria nas contratos da prefeitura. "Tenho pulso. Tenho coragem. Não sou fantoche e nem marionete de ninguém. Essa é a diferença. Eu, em 1º de janeiro do ano que vem, vou passar a limpo os contratos de transporte da cidade de São Paulo."