Romero anseia por classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil: 'Será uma festa'

A goleada sobre o Athletico-PR por 5 a 2, na quinta-feira, deu uma nova confiança ao Corinthians. Em busca de uma vaga na final da Copa do Brasil, o paraguaio Ángel Romero se mostrou mais leve e já espera viver uma 'festa' neste domingo, quando o clube paulista entrará em campo para enfrentar o Flamengo, às 16h, na Neo Química Aérea.

"É uma semifinal de copa, a gente sabe o que vai enfrentar. Mas estamos preparados, com muita confiança, depois do jogo que fizemos contra o Athletico. Todo jogo na Arena se vive de uma forma especial. A torcida sempre lota e acompanha. Amanhã será uma festa. Todo mundo sabe da importância do jogo. Vamos entrar com a concentração que tivemos nos últimos jogos. Ganhamos do Flamengo lá dentro no último jogo, tomara que a gente consiga essa classificação que nos leva para a final", disse o atacante

Como perdeu no Maracanã, no Rio de Janeiro, por 1 a 0, o Corinthians precisará vencer por dois gols de diferença para chegar à final. Em caso de triunfo por um gol, a partida será definida nos pênaltis.

CORINTHIANS FINALIZA PREPARAÇÃO

Após a partida com o Athletico-PR, o Corinthians teve apenas dois dias de preparação para o duelo eliminatório. Neste sábado, no CT Dr. Joaquim Grava, o time alvinegro fez um último trabalho tático visando o confronto com o Flamengo.

O técnico Ramón Díaz iniciou a atividade com um vídeo de análise tática para o elenco. Depois de uma ativação na academia e o aquecimento no gramado, o treinador comandou um exercício tático de enfrentamento. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas foram trabalhadas. A equipe também treinou cobranças de faltas e pênaltis.

O último encontro entre Corinthians e Flamengo na Neo Química Arena terminou com vitória do time paulista por 2 a 1. Talles Magno e Romero marcaram os gols da partida. O clube está em busca do seu quarto título, já que venceu a competição em 1995, 2002 e 2009.

Sem Memphis Depay, que não foi regularizado a tempo, o Corinthians deve enfrentar o Flamengo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero e Yuri Alberto.