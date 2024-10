Juventus marca no fim, derrota Lazio e divide a liderança do Italiano com o Napoli

A Juventus teve de lutar muito para vencer a Lazio, por 1 a 0, neste sábado, em Turim, pela oitava rodada do Campeonato Italiano. A equipe romana jogou desde os 24 minutos com um jogador a menos. Com o resultado, a Juve chegou aos mesmos 16 pontos do líder Napoli, que ainda joga na rodada, enquanto a Lazio ficou com 13 pontos, em quinto lugar.

Como se esperava, o jogo em Turim foi equilibrado e bastante disputado. Mas, aos 24 minutos, o zagueiro Romagnoli foi expulso, comprometendo a atuação dos visitantes.

A partir daí, a Juventus passou a dominar as ações, apesar da valentia da Lazio, que ainda buscou os contra-ataques.

No segundo tempo, a pressão da Juventus foi muito forte. Vlahovic acertou o travessão e o brasileiro Douglas Luiz perdeu grande oportunidade de cabeça.

A Lazio sofreu o castigo aos 40 minutos, quando Gila marcou contra, tirando a bola das mãos do goleiro Provedel no cruzamento de Juan Cabal.

Em Milão, o Milan também sofreu para bater a Udinese, a diferença é que o gol saiu aos 13 minutos do primeiro tempo por intermédio de Chukwueze. O resultado deixou o time milanês com 14 pontos ao lado da rival Internazionale. A equipe de Údine aparece em sexto, com 13.

Outros dois jogos foram disputados neste sábado pelo Italiano. Foram dois empates: Como 1 x 1 Parma e Genoa 2 x 2 Bologna.