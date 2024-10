Ucrânia publica vídeo que supostamente mostra soldados da Coreia do Norte na Rússia para guerra

O Centro de Comunicações Estratégicas e Segurança da Informação da Ucrânia, que opera sob o Ministério da Cultura e Informação do país, publicou um vídeo que supostamente mostra soldados da Coreia do Norte em fila para coletar uniformes e outras vestimentas do exército da Rússia.

O chefe do órgão, Ihor Solovey, disse que o vídeo foi recebido de "fontes próprias" e que não é possível fornecer uma verificação adicional das fontes por "preocupações de segurança".

"Para a Ucrânia, este vídeo é importante porque é a primeira evidência em vídeo que mostra a Coreia do Norte participando da guerra ao lado da Rússia, não apenas com armas e projéteis, mas também com tropas", afirmou ele. Fonte: Associated Press