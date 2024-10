Vitória vence Red Bull Bragantino e coloca o Corinthians na zona de rebaixamento

Em um confronto de baixo nível técnico, o Vitória foi mais eficiente e venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste sábado, no Barradão, EM Salvador (BA), pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O único gol da partida foi marcado por Everaldo, aos 32 minutos do segundo tempo, resultado que tirou o time baiano da zona de rebaixamento e colocou o Corinthians entre os quatro últimos.

O Vitória chegou a 32 pontos, subindo para a 16ª posição e respirando fora da área de perigo. Já o Red Bull Bragantino vive uma fase complicada: sem vencer há cinco jogos, o time paulista ocupa a 13ª colocação, com 34 pontos, apenas dois à frente do Corinthians, que agora abre a zona de rebaixamento.

O primeiro tempo refletiu a luta de Vitória e Bragantino contra o rebaixamento, marcado por um nível técnico baixo e poucas chances claras de gol. A partida começou em ritmo lento, com o Vitória tendo mais posse de bola, mas enfrentando dificuldades para superar o bloqueio defensivo da equipe paulista.

O Red Bull Bragantino, pouco agressivo no início, também não conseguiu criar grandes oportunidades para ameaçar o time baiano. O jogo só teve uma reviravolta após um erro defensivo. O zagueiro Neris, do Vitória, recuou mal a bola para o goleiro Lucas Arcanjo, permitindo que Ivan Cavaleiro roubasse a bola dentro da área. No entanto, Cavaleiro não conseguiu finalizar com precisão, desperdiçando a chance de abrir o placar.

A falha pareceu despertar o Vitória, que passou a impor mais ritmo no jogo, mas ainda sem conseguir ser efetivo no ataque. Por outro lado, o time paulista chegou muito perto de marcar aos 31 minutos, quando Wagner Leonardo salvou em cima da linha um chute de Eduardo Santos, após jogada de Henry Mosquera. No final, o Vitória foi para os vestiários debaixo de vaias da torcida, irritada com o péssimo desempenho em campo.

Se o primeiro tempo foi marcado pela falta de emoção, a etapa final começou com o Red Bull Bragantino quase abrindo o placar logo no primeiro minuto. Após um cruzamento de Nathan Mendes pela direita, Ivan Cavaleiro tentou um voleio, mas mandou a bola para fora, passando perto do gol.

O segundo tempo trouxe uma nova configuração à partida, e o Vitória teve uma grande oportunidade de marcar aos 13 minutos. Após um escanteio pela direita, a bola sobrou para Carlos Eduardo, que finalizou, mas Lucão fez uma excelente defesa.

A partida se tornou mais acelerada, com os dois times alternando ataques, sendo o Vitória pressionando mais. O gol da vitória veio aos 32 minutos: Carlos Eduardo fez um cruzamento pela direita, e Everaldo, livre na marcação, tocou para o gol.

Nos minutos finais, o time paulista pressionou em busca do empate, mas não conseguiu igualar o marcador. Muita festa ao final da torcida, que continua acreditando na reação do time baiano.

O próximo desafio do Vitória será contra o Fluminense, no sábado (dia 26), às 16h30, no Barradão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. No mesmo dia, o Red Bull Bragantino enfrenta o Botafogo às 19h, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 RB BRAGANTINO

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Luan (Machado), Ricardo Ryller (Willian Oliveira), Jean Mota (Everaldo) e Matheusinho; Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo) e Janderson (Zé Hugo). Técnico: Thiago Carpini.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andres Hurtado (Nathan Mendes), Pedro Henrique, Eduardo e Luan Cândido; Jadsom Silva (Raul), Lucas Evangelista (Artur Sousa) e Lincoln (Eric Ramires); Vitinho, Henry Mosquera (Juninho Capixaba) e Ivan Cavaleiro.. Técnico: Pedro Caixinha.

GOL - Everaldo, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neris e Wagner Leonardo (Vitória); Jadsom Silva (RB Bragantino).

ÁRBITRO - Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).