Hyundai pretende arrecadar mais de US$ 3 bilhões em IPO na Índia

A Hyundai pretende arrecadar mais de US$ 3 bilhões com Oferta Pública de Ações (IPO na sigla em inglês). A oferta, registrada na Bolsa de Valores da Índia, deve começar em 22 de outubro e pode se tornar o maior IPO do mercado acionário do país asiático.

A venda de ações da Hyundai Motor India teve excesso de oferta de mais de duas vezes durante um período de licitação de três dias que terminou na quinta-feira, 17, de acordo com dados da Bolsa de Valores da Índia.

A montadora está vendendo 142,2 milhões de ações existentes, ou 17,5% de participação, na faixa de preço de 1.865 rúpias a 1.960 rúpias por ação - algo entre US$ 22,00 e US$ 25,00.

Investidores âncoras, incluindo BlackRock e Fidelity, já compraram quase US$ 1 bilhão de ações no início desta semana no extremo superior da faixa, o que valorizaria a empresa em quase US$ 19 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires