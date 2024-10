Peter Rodenbeck, empresário que trouxe Outback, McDonald?s e outras empresas, morre aos 85 anos

O empresário Peter Rodenbeck, norte-americano naturalizado brasileiro, que trouxe as marcas de franquias McDonald's, Outback Steakhouse e Starbucks para o Brasil, morreu nesta sexta-feira, 17, aos 85 anos, em São Paulo, onde morava. A morte é decorrente de um câncer, segundo informação confirmada pela Bloomin' Brands, grupo que detém as marcas Outback Steakhouse, Abbraccio e Aussie, em que Rodenbeck era conselheiro.

A história do empresário no País começa em 1979, quando se juntou ao também americano Gregory Ryan para trazer a rede de fast food americana McDonald's. Ele permaneceu à frente da franquia por quase duas décadas. Em 1996, Rodenbeck, em um novo movimento empreendedor no setor de alimentação, formou parceria com Salim Maroun e Giancarlo Zanolini que culminou na vinda da rede de restaurantes Outback Steakhouse.

Em 2006, com a esposa Maria Luísa, o empresário liderou a vinda para o País da rede de cafeterias Starbucks. Maria Luísa, que era diretoria executiva da franquia, faleceu em 2007 em decorrência de um acidente de automóvel no Rio de Janeiro, aos 49 anos de idade, pouco tempo depois de retornar com o marido de uma viagem à Austrália.

Formação em administração

O empresário nasceu em Mount Pleasant, Estado de Michigan (EUA), e era formado em administração bancária, finanças e contabilidade pela faculdade Stern School na new York University e em administração de saúde e tecnologia de informações pela Harvard Extension School.

Em anúncio publicado nos jornais, a Bloomin' Brands afirmou que Rodenbeck foi um dos maiores empresários do setor de alimentação, que descobriu seu lar ao se naturalizar brasileiro, e foi responsável por trazer ao País restaurantes famosos como o Outback. "Sua visão mudou o jeito como as pessoas comem fora de casa no Brasil", diz na nota.

A rede de restaurantes de origem australiana Outback conta atualmente com 173 unidades no País. Rodenbeck também tinha o cargo de conselheiro da Bloomin' Brands no Brasil. A rede possui 12 mil funcionários. "Rodenbeck não foi apenas um empreendedor de sucesso, mas também uma figura admirada pela integridade e pela paixão que colocava em cada projeto", acrescentou a empresa na nota sobre o falecimento do empresário.