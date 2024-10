Raulzinho acerta com o Pinheiros, no NBB, e volta a jogar no Brasil após 13 anos

Após 13 anos, Raulzinho voltará a jogar no Brasil. Nesta terça-feira, o armador da seleção brasileira de basquete acertou com o Pinheiros para a disputa da nova temporada do Novo Basquete Brasil (NBB). Na última década, ele competiu por diferentes times na NBA e também na Europa.

Raulzinho assinou contrato com duração de uma temporada, até o fim do NBB, em 2025. De acordo com o clube paulista, o jogador de 32 anos tem uma cláusula de rescisão imediata caso receba proposta de times do exterior.

"Tive uma boa conversa com o (técnico Vitor) Galvani e fiquei feliz com o convite, com a oportunidade de voltar a jogar no Brasil. O Pinheiros é um clube reconhecido pelo excelente trabalho que faz, especialmente na base, revelando muitos jovens, e pela estrutura que possui. Estou me sentindo bem, totalmente recuperado da lesão. Estou muito animado, ainda preciso recuperar o meu melhor ritmo de jogo, mas com saudade de entrar em quadra", afirmou Raul Neto.

O jogador garantiu estar totalmente recuperado dos problemas físicos que atrapalharam suas performances pela seleção brasileira tanto na Copa do Mundo do ano passado quanto na Olimpíada de Paris-2024 - foi a terceira edição dos Jogos Olímpicos em que Raulzinho defendeu o time nacional.

Com trajetória pelo Minas, no estado onde nasceu, Raulzinho ganhou larga experiência internacional nos últimos anos. Foram oito temporadas na NBA, defendendo Utah Jazz, Philadelphia 76ers, Washington Wizards e Cleveland Cavaliers. Seu maior destaque aconteceu no Jazz, onde atuou por quatro temporadas, com 199 jogos. Passou também pelo basquete espanhol e turco, onde estava, no Fenerbahçe.

O retorno da estrela nacional foi celebrado pelo presidente do Pinheiros, Carlos Brazolin. "A contratação do Raulzinho é algo espetacular para o basquete do Esporte Clube Pinheiros. Ele é um ídolo do Brasil. Com certeza irá trazer milhares de pessoas aos nossos jogos ao longo do tempo em que estará vestindo nossa camisa, além de incentivar a garotada na pratica do basquete", comentou.