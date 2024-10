Treta entre Flora e Vanessa e vantagens de Sidney para Roça... Veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda 16

A madrugada desta terça-feira, dia 15, foi agitada e com trocas de farpas e fofocas em A Fazenda. A tensão entre Vanessa e os peões não diminui e dessa vez rolou mais uma treta com Flora na Baia.

Na hora de dormir, as peoas brigaram novamente devido à divisão das camas, e Flora resolveu jogar tudo na cara de Vanessa.

- Pelo menos eu fui honesta e sincera, disse Flora.

- Ah, foi. Disse que eu não faço nada na casa, revidou Vanessa.

- Mas é verdade, finalizou a peoa.

A ideia principal dos peões que estão na Baia era dividir as duas camas que existem no local, porém, Vanessa chegou mais cedo e ocupou uma cama toda para ela.

Por conta disso, Flora disse que Vanessa era uma mulher sem palavra e a discussão entre elas só aumentou. A peoa não aguentou e desabafou dizendo que está sendo perseguida e que todos a culpam pelas coisas que acontecem na casa.

- Só não acho correto que tudo nessa casa que não está dando certo vocês colocam a culpa em mim. Ficam rindo de mim pelas costas, etc, etc, desabafou.

- É, Nessa. Você é a pobre coitada, debochou Flora.

Sidney conquista Poder do Lampião e já planeja Roça

O ator Sidney Sampaio se fortaleceu no jogo ao conquistar o Poder do Lampião, e já começou a pensar o que fará para ajudar a ele e ao seu grupo. Em conversa com Zaac e Gilsão, o ator afirmou que usará o poder para derrotar o outro grupo.

- Agora não é mais sobre ele. Agora é usar a força que ele tem, inclusive. Se ele é tão forte assim, o mais inteligente é usá-la a nosso favor. Então, que ele elimine os dele, disse Sidney aos aliados.

O ator ganhou a quarta Prova de Fogo e conseguiu arrematar o poder de anulação dos votos, que vai usar na formação da Roça que acontece nesta terça-feira, dia 15.