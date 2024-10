Campos Neto diz que portabilidade de crédito no Open Finance deve começar em 2025

O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, disse que a portabilidade de crédito via Open Finance começará a ser regulamentada este ano e a sua implementação deve começar em 2025, como mostrou o Estadão/Broadcast.

"Também estamos trabalhando em outros avanços regulatórios, como a portabilidade de investimentos e funcionalidade para empresas", ele disse, em um vídeo gravado para a abertura de um evento promovido pela empresa Uqbar.

Segundo o presidente do BC, a crescente integração entre os quatro blocos da agenda de inovação da autarquia - que, além do Open Finance, inclui o Pix, o Drex e a internacionalização da moeda - permitirá o surgimento de novos produtos e serviços, a exemplo de operações de crédito via Pix.