Superintendência do Cade aprova aquisição de 15% da Anglo American Brasil pela Vale

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição pela Vale de 15% do capital da Anglo American Minério de Ferro Brasil. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o acordo também envolve uma parceria com a Anglo American, empresa que atualmente detém o complexo Minas-Rio, e os recursos da Vale da Serra da Serpentina. A Anglo American continuará a controlar, gerenciar e operar Minas-Rio, incluindo qualquer futura expansão.

De acordo com o processo no Cade, além da compra de ações, a Vale, diretamente ou por meio de controladas, adquirirá 15% do saldo em aberto de dívidas intercompany existentes na data de fechamento, tornando-se credora da Anglo American Brasil.

"Em contrapartida à transação primária, a Vale aportará ao capital da Anglo American Brasil um conjunto de imóveis e outros ativos (inclusive direitos minerários, planos, resultados de sondagens e outros ativos correlatos) que compõem o Projeto Serra da Serpentina, um projeto ainda greenfield (não operacional) na região do município de Conceição do Mato Dentro (MG), voltados para a exploração de minério de ferro, bem como realizará, como contrapartida à transação secundária, um desembolso complementar de caixa de US$ 157,5 milhões (sujeito a ajustes de dívida líquida e capital de giro)", completa o documento.

A operação contempla também a possibilidade de expansão do sistema logístico de escoamento de minério de ferro caso a capacidade de transporte do mineroduto do Sistema Minas-Rio se torne insuficiente para a produção da Anglo American Brasil, assim como desenvolvimento de solução logística adicional para propiciar o escoamento do volume adicional proveniente do Projeto Serra da Serpentina.