Goldman Sachs agrada em lucro e receita em balanço do 3º trimestre

O Goldman Sachs teve lucro líquido de US$ 2,99 bilhões no terceiro trimestre de 2024, cerca de 31% maior do que o ganho de US$ 2,05 bilhões registrado no mesmo período no ano passado, mostra balanço divulgado nesta terça-feira. O lucro por ação do banco americano entre julho e setembro foi de US$ 8,40, acima da expectativa de analistas da FactSet, que esperavam US$ 6,89.

A receita do banco americano foi de US$ 12,7 bilhões, um crescimento de 7% em comparação ao ano passado, quando totalizou US$ 11,8 bilhões. O número também superou o consenso da FactSet, de US$ 11,8 bilhões. A receita do banco de investimento do Goldman aumentou 20%, para US$ 1,87 bilhão.

"Nosso desempenho demonstra a força de nossa franquia de classe mundial em um ambiente operacional mais favorável. Continuamos a nos apoiar em nossos pontos fortes", disse o CEO do banco, David Solomon.

Às 8h58 (de Brasília), a ação do Goldman Sachs subia 3% nos negócios do pré-mercado em Nova York.