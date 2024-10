AIE corta projeção para demanda global por petróleo em 2024 pelo 3º mês seguido

A Agência Internacional de Energia (AIE) cortou sua projeção para o avanço da demanda global por petróleo este ano pelo terceiro mês seguido, à medida que a rápida desaceleração do consumo na China continua pesando na perspectiva da commodity.

Em relatório publicado nesta terça-feira, 15, a organização com sede em Paris agora prevê que a demanda mundial por petróleo aumentará 862 mil barris por dia (bpd) em 2024. No documento anterior, a estimativa era de avanço de 903 mil bpd. Para 2025, por outro lado, a AIE revisou levemente para cima sua projeção para a alta do consumo, de 954 mil bpd a 998 mil bpd.

Os números marcam um acentuado arrefecimento em relação ao período pós-pandemia de 2022-2023, quando a demanda subia cerca de 2 milhões de bpd. Com as últimas projeções, a agência espera que o consumo atinja média de 102,8 milhões de bpd neste ano e de 103,8 milhões de bpd em 2025.

"A demanda chinesa por petróleo segue abaixo das expectativas e é o principal obstáculo ao crescimento geral", afirmou a AIE, acrescentando que a China deverá ser responsável por cerca de 20% dos ganhos globais neste ano e no próximo, em comparação a quase 70% em 2023.

As projeções da AIE permanecem substancialmente inferiores às da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep). O cartel reduziu suas previsões nesta segunda (14), mas ainda projeta um crescimento da demanda em níveis saudáveis de 1,93 milhão de bpd este ano e 1,64 milhão de bpd no próximo.

Apenas no terceiro trimestre de 2024, a demanda global teve expansão anual de 680 mil bpd, segundo a AIE.

Ainda no relatório, a AIE prevê que a oferta de petróleo fora da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) crescerá 1,5 milhão de bpd tanto em 2024 quanto em 2025. Em relação à oferta total de petróleo, as projeções foram mantidas tanto para este ano, em 102,9 milhões de bpd, quanto para o próximo, em 105 milhões de bpd. Fonte: Dow Jones Newswires.