Boulos diz que maior legado de Nunes será ter dobrado população de rua em SP

O candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) ironizou em debate da Band o atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), e disse que seu "maior legado" será ter dobrado a população em situação de rua da capital paulista.

Ele afirma que o problema das pessoas em situação de rua é uma "questão de humanidade". "Tem coisas que, independente de ser de esquerda ou de direita, são questões de humanidade. Se indignar e não aceitar em ver uma pessoa jogada na rua, uma senhora idosa e uma criança, com uma plaquinha no semáforo dizendo que está com fome, é uma delas. É uma questão de humanidade. Vou trabalhar para resolver esse problema dia e noite. Minha experiência no Movimento Sem-Teto durante 20 anos me ajuda, inclusive, por conhecer de perto o problema dessas pessoas."

"Pelo que ele diz, parece que resolveu o problema da população em situação de rua. O maior legado que ele vai deixar no governo dele é ter dobrado a população de rua na cidade de São Paulo", dispara Boulos.

Ele defendeu o Movimento Sem-Teto, dizendo que nunca houve invasão de casa. "O Movimento Sem-Teto nunca invadiu a casa de ninguém e nem vai invadir. O que o Movimento Sem-Teto faz é dar casa para as pessoas."

Após a resposta de Nunes sobre o tema, Boulos também agradeceu o apoio de Tabata Amaral (PSB) e José Luiz Datena (PSDB). "Queria agradecer publicamente o apoio que recebi não só da Tabata Amaral, mas, também, do Datena, que se juntou a nós".