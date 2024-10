Debate: Nunes diz que Boulos defende desmilitarização da polícia e descriminalização das drogas

O atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), candidato à reeleição, criticou o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) em pergunta sobre políticas para a lidar com a Cracolândia. "Quem defende a desmilitarização da polícia, a liberação das drogas, como Boulos, não tem condição de falar sobre segurança pública', respondeu Nunes.

O emedebista ressaltou o apoio do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e citou ações em parceria com o governo estadual para melhorar a segurança pública no Centro de São Paulo.