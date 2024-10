Advogado entra sem camisa em audiência virtual e é repreendido por juíza: 'Inadmissível'

O advogado João Manoel Armôa Júnior, de Santos, no litoral de São Paulo, foi repreendido por uma juíza depois de entrar sem camisa em uma audiência virtual.

"Está registrando, está gravado, que o senhor veio despachar com uma juíza de direito sem camisa. Isso é inadmissível", afirma a magistrada na gravação. O episódio aconteceu na última quinta-feira, 10.

A juíza também mandou notificar a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para investigar se ele violou os deveres da profissão.

"Eu determino a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil veiculando esse vídeo para que as medidas cabíveis sejam tomadas em relação ao advogado."

Ao portal UOL, o advogado afirmou que não sabia que a chamada de vídeo seria com a juíza e explicou que esperava falar apenas com o escrevente do tribunal. João Manoel Armôa Júnior alega que foi chamado pelo WhatsApp, o que o levou a crer que a conversa seria informal. Ele esperava justificar que não poderia participar do despacho porque estava com atestado médico por problemas renais.

Em nota, o Tribunal de Justiça de São Paulo afirmou que o advogado "já havia despachado com a magistrada no dia 18 a respeito do mesmo processo, tendo ciência da sistemática do procedimento".

"O advogado solicitou a reunião virtual por volta das 10 horas da quinta-feira (dia 10/10), por e-mail. No mesmo dia, às 13h47, a unidade judicial respondeu com o agendamento e o link para acesso à reunião, que ocorreria às 16 horas do mesmo dia", informou a corte.

A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo (OAB-SP) informou que "apura toda e qualquer infração que chegue a seu conhecimento por intermédio de representação ou diante de fato divulgado em canais de comunicação".