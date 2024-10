Apagão em SP: Enel terá 'empréstimo' de funcionários do exterior; saiba quais países

Operadores de unidades da Enel de outros países foram convocados pela distribuidora para ajudar no trabalho de restabelecer a energia elétrica em São Paulo e em demais cidades da região metropolitana da capital, afetadas pelo temporal da última sexta-feira, 11.

Ao todo, 2,1 milhões de clientes foram afetados, e cerca de 400 mil ainda seguem sem luz na região metropolitana da capital, área de concessão da empresa. As cidades mais afetadas foram São Paulo, Cotia e Taboão da Serra. Dos 400 mil clientes ainda sem luz, a capital paulista responde por 283 mil, cerca de 70% do total de atingidos.

Em comunicado divulgado nesta segunda, 14, a Enel disse recebeu o reforço de outras distribuidoras - Light, Neoenergia, Elektro, EDP - e que mobilizou profissionais das unidades da empresa instaladas no Chile, Itália, Espanha e Argentina. Equipes que atuam na Enel do Rio de Janeiro e do Ceará também foram convocadas e chegaram a São Paulo no final de semana.

Para resolver os danos causados à rede de baixa tensão será necessária a troca de postes e "quilômetros de cabos", diz a empresa que afirma que vai restabelecer a energia para todos em três dias. Até o momento, a Prefeitura de São Paulo registrou 386 ocorrências de quedas de árvores. "Destas, 75 aguardam a atuação da empresa Enel para que as equipes municipais iniciem o trabalho", disse a gestão municipal na noite desta segunda.

Com o reforço, a quantidade de funcionários da Enel em campo, atuando para o retorno da energia elétrica, é de 2,9 mil técnicos, segundo a concessionária. "Para atender casos críticos, a Enel disponibilizou 500 geradores (40 de grande porte) para serviços essenciais, como hospitais, e clientes que dependem de eletricidade para manutenção de equipamentos hospitalares, por exemplo", informou a empresa.

A Enel afirma também que investe cerca de R$ 6,2 bilhões em São Paulo de 2024 a 2026, e que, dentro do plano de investimento estão modernizar as redes, ampliar a capacidade dos canais de comunicação com os clientes e contratar mais funcionários próprios para atuar em campo.

Enel afirma que vai restabelecer energia em três dias

A Enel também informou nesta segunda-feira que entrou em um acordo com a Aneel, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e afirma que vai restabelecer, dentro de três dias, a energia elétrica para "todos os clientes" afetados pelas chuvas da última sexta.

O período é o mesmo determinado pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para a concessionária sanar a falta de luz que atinge ainda cerca de 400 mil pessoas na capital e na Grande SP. "Em acordo feito com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), a empresa cumprirá o prazo de três dias para restabelecer totalmente o fornecimento de energia a todos os clientes", disse a Enel, em nota.

Apesar das cobranças de Prefeitura de São Paulo, governo paulista via Procon-SP, e governo federal, a empresa não informava um prazo para o retorno completo das operações até esta segunda.