Itália goleia Israel e se aproxima das quartas da Liga da Nações; França e Alemanha ganham

A Itália continua soberana no Grupo 2 da Liga das Nações. Nesta segunda-feira, até demorou a marcar, mas confirmou seu favoritismo e goleou Israel por 4 a 1 no Estádio Friuli, em Údine. Com 10 pontos e na liderança isolada, os italianos jogarão por um empate com a Bélgica na quinta rodada pela vaga antecipada às quartas de final.

Em jogo no qual desperdiçaram inúmeras oportunidades, os italianos pararam na falta de capricho os nas defesas milagrosas de Glazer até desencantarem com um pênalti bem batido por Retegui, indo para o intervalo com vantagem mínima. O capitão Di Lorenzo, duas vezes, e Frattesi, fecharam a bela apresentação, levando a Itália aos 10 pontos, diante de 9 da França e 4 da Bélgica. Israel está zerado.

Diante de uma equipe mais frágil, mas não limitada a se defender, a Itália sabia que não podia desperdiçar pontos como na rodada passada, na qual fez 2 a 0 na Bélgica e acabou permitindo o empate, em Roma, após perder uma peça no primeiro tempo - Pellegrini acabou expulso.

E, com a posse de bola, a paciência e a movimentação eram as armas para inaugurar o marcador. Retegui saiu cara a cara aos 14 minutos e não teve capricho para tirar do goleiro. Quatro minutos depois, em lance envolvente, o atacante mais uma vez parou em defesa de Glazer - ainda pararia Cambiasso frente a frente.

A Itália de Luciano Spalletti envolvia totalmente os israelenses e chegava fácil ao ataque, ora pela direita, ora pela esquerda ou nas tabelas pelo meio em alta velocidade. Faltava apenas o gol. A pressão do triunfo pela manutenção da liderança parecia pesar na hora de mandar a bola à rede.

A torcida via uma apresentação vistosa e incentivava, confiante que o placar seria movimentado rápido. Mas, Retegui e Raspadori voltaram a falhar na hora H e veio a notícia do gol da França diante da Bélgica que derrubava os italianos para o segundo lugar.

A igualdade na etapa inicial caminhava para o fim quando Perez chegou atrasado no bote e cometeu pênalti bobo em Tonali. Retegui pegou a bola e mandou no ângulo aos 40 minutos. Raspadori novamente pecou na hora de ampliar, mas o empate da Bélgica aumentou a paz para o intervalo.

Na volta do descanso, a Itália ampliou, com o capitão Di Lorenzo. Raspadori bateu bem a falta e o volante apareceu livre para anotar 2 a 0. Quando todos imaginavam que os italianos deslanchariam no placar, veio um gol olímpico de Abu Fani. Os comandados de Spalletti reclamaram muito de uma falta em Donnarumma ignorava por árbitro e pelo VAR.

Rapidamente a Itália voltou a dominar no placar com Frattesi concluindo nova trama com trocas de passes. A goleada veio logo depois, com boa jogada de Maldini, passe para traz de Udogie e batida colocada de Di Lorenzo.

MUANI FAZ DOIS E FRANÇA BATE A BÉLGICA

A França visitou a Bélgica e somou importante vitória para também encaminhar a vaga às quartas de final. Com dois gols de Muani, fez 2 a 1 em Bruxelas e deixou a mexida seleção belga praticamente fora.

Tielemans desperdiçou grande chance de colocar os belgas em vantagem no Koning Boudewijnstadion ao mandar a cobrança de pênalti para o alto. Os franceses mostraram mais eficiência no quesito com Muani aproveitando a penalidade após toque de mão na área.

Openda, de cabeça, igualou o marcador aos 45 do primeiro tempo. Muani, entretanto, estava iluminado e recolocou os franceses em vantagem na etapa final. A França não permitiu nova reação e celebrou o triunfo.

ALEMANHA SUPERA A HOLANDA

Um gol de Leweling definiu o confronto direto entre Alemanha e Holanda pelo Grupo 3. Com o triunfo de 1 a 0, os alemães abriram cinco pontos de vantagem sobre os holandeses e húngaros (10 a 5) no Grupo 3. Na mesma chave, a Hungria visitou a lanterna Bósnia-Herzegovina, com um ponto, e ganhou, por 2 a 0, com gols de Szoboszlai.