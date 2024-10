Cão morre eletrocutado ao tocar cabo em SP e corpo fica na rua quase 30h

Um cachorro morreu eletrocutado após tocar em um cabo de média tensão elétrica, que se rompeu após forte temporal registrado na sexta-feira, 11, enquanto passeava com seus tutores no sábado, 12, de manhã, na Rua Diogo de Quadros, na região de Santo Amaro, zona sul de São Paulo. O drama foi ainda maior em razão da demora para a Enel Distribuição São Paulo cortar a energia para o corpo do cãozinho Bartho ser retirado da via pública. Foram quase 30 horas de espera. Procurada, a concessionária disse que enviou equipe ao local, mas não explicou motivo da demora.

Por volta das 7h30 da manhã de sábado, como de costume, os tutores Rafael Kahane e Marina Corrêa saíram com Bartho e Jujuba, seus companheiros de quatro patas, para jogarem bolinha. Era um costume diário.

Kahane relata a dor e o desespero ao ver o cãozinho que adotaram ir embora dessa forma e não poderem fazer nada. "Tivemos de conter nosso instinto para não colocar as mãos para tentar salvá-lo. Tive de segurar firme na mão da minha esposa para que a gente fosse forte e ficasse ali parado ao lado dele."

Ele também culpa a Enel pela falha se segurança, pois um cabo de alta tensão, quando se parte, deveria ter uma trava que cortasse a energia automaticamente. "Além da Enel, também responsabilidade do governo pela falha na fiscalização", critica.

Corpo do animal ficou quase 30 horas na rua

Além da perda do animal de estimação, a família enfrentou o sofrimento até conseguir retirar Bartho da via pública. O fio energizado precisava ser desligado pela Enel, no entanto, apesar da procura pelo serviço, foram quase 30 horas de espera.

Conforme ele, o Corpo de Bombeiros, a polícia e os vizinhos ligaram para a Enel, que não compareceu rapidamente ao local.

"Quase 30 horas depois, vieram para cortar a energia, e, com isso, resgatamos o corpinho do Bartho. Agora vamos preparar uma cerimônia que honre a sua história em vida", disse Kahane, por meio das redes sociais.

"Vocês não tem ideia do sentimento de culpa que eu e minha esposa temos ao voltar para casa, e mesmo que ainda exaustos pelo dia, termos culpa de querer dormir, sabendo que o corpo do nosso Bartho estava na rua, sozinho, mesmo que sem vida, a gente carrega essa responsabilidade ainda", afirmou Kahane.

Em nota, a Enel disse que lamenta a morte do cachorro Bartho, ocorrida após o animal entrar em contato com um cabo de média tensão da companhia em Santo Amaro, em função do severo evento climático que afetou a área de concessão na sexta-feira, 11.

"A distribuidora isolou o risco no local e encaminhou uma equipe para realizar os reparos necessários na rede. A empresa acrescenta que entrará em contato com os tutores para oferecer assistência", disse a companhia. No entanto, não foi detalhado o motivo da demora para o desligamento da energia para o corpo do pet poder ser retirado da via pública.

"Infelizmente, o nosso amado Bartho não voltou desse último passeio. Uma fatalidade tirou nosso gordinho peludo das nossas vidas de uma forma traumática: ele foi eletrocutado por um cabo de alta tensão rompido", lamentou Kahane, por meio de publicação em suas redes sociais. Mais tarde, a concessionária informou que o cabo era de média tensão.U