MME/Silveira: Enel tem os próximos 3 dias para resolver problemas de maior volume em SP

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta segunda-feira, 14, que a Enel Distribuição São Paulo tem três dias, a partir de hoje, para sanar os problemas no serviço de energia elétrica na área de concessão do estado, após o temporal de sexta-feira.

"Eu disse que a Enel tem os próximos três dias para resolver problemas de maior volume, ou seja, só vai poder ao final dos três dias, se necessário, questões problemas pontuais por fatos supervenientes. Mas tem que restabelecer nos próximos três dias a parte mais substancial de energia", declarou o ministro em coletiva após reunião sobre "ações de socorro" à região metropolitana de São Paulo.

Uma das deliberações foi ampliar o número de profissionais em campo para atendimento. São atualmente entre 1,3 mil a 1,4 mil pessoas. O número vai ser ampliado para 2,9 mil profissionais. Haverá também um adicional de 200 caminhões além daqueles que a Enel já tem.

Na reunião desta segunda participaram agentes privados representando a Light, CPFL, Energisa, EDP, Neoenergia, Enel, Eletrobras, Isa CTEEP.

Segundo a Enel/SP, além de São Paulo, os municípios mais afetados foram: Diadema, Taboão da Serra, Cotia, São Bernardo do Campo e Santo André. Até o início da manhã, 537 mil clientes permaneciam sem energia.

A diretoria da Aneel vota nesta terça, 15, a abertura de Consulta Pública sobre o Termo Aditivo ao Contrato de Concessão com as 19 concessionárias de distribuição com contratos a vencer entre 2025 e 2031, inclusive a Enel São Paulo.