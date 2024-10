Ibovespa opera sem tendência definida, com quadro fiscal no foco

O Índice Bovespa segue oscilando sem tendência definida na manhã desta segunda-feira, 14, alternando pequenos sinais de alta e baixa. Enquanto as ações do setor financeiro sustentam sinal positivo, os papéis do segmento de commodities pesam para baixo, principalmente os da Petrobras, que acompanham a queda do petróleo no exterior.

Os da Vale alternam sinais, em dia de alta do minério de ferro, depois que a China anunciou que prepara novas medidas de incentivo à economia, sem mais detalhes.

De acordo com Diego Faust, operador de renda variável da Manchester Investimentos, o movimento de alta das ações de bancos é essencialmente corretivo, depois de quedas recentes.

Ele afirma que permanece no mercado a desconfiança com o delicado quadro fiscal. Embora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, tenham mostrado nesta segunda-feira discursos austeros no que diz respeito ao fiscal e à política monetária, afirma Faust, o mercado segue na defensiva, com a percepção de maior risco fiscal.

"Na última sexta-feira as taxas de juros futuras atingiram os níveis mais elevados desde abril de 2023 com a deterioração da percepção da situação fiscal, a partir de declarações de Lula. A percepção é de que não haverá melhora no quadro fiscal e que a relação dívida/PIB vai continuar aumentando", afirma o profissional.

Às 11h32, o Ibovespa tinha 129.739,86 pontos, em baixa de 0,19%.