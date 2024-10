Falta de luz chega ao 4º dia e ainda afeta 537 mil moradores na Grande SP

Ao menos 537 mil moradores da Grande São Paulo continuam sem luz, de acordo com boletim atualizado pela Enel Distribuição São Paulo na manhã desta segunda-feira, 14, no quarto dia após o temporal que deixou vários pontos da região sem luz elétrica. A companhia afirma que na capital paulista ainda são cerca de 354 mil clientes impactados.

A empresa não deu previsão para restabelecimento total do fornecimento. Apenas informou que equipes de outras regiões do País estão colaborando com a situação. "As equipes em campo receberam reforço do Rio de Janeiro e do Ceará e de outras distribuidoras", sem detalhar quais são as distribuidoras e a quantidade do efetivo.

Até as 5h40 desta segunda-feira, segundo a Enel, 1,5 milhão de clientes tiveram o serviço normalizado. No pico do apagão, mais de 2,1 milhões ficaram sem luz após o temporal com ventania registrado na noite de sexta-feira, 11, com rajadas que chegaram a 107,6 km/h.

Entre os municípios mais afetados pela falta de luz estão:

- Capital paulista: 354 mil

- Cotia: 36,9mil

- Taboão da Serra: 32,7 mil

- São Bernardo do Campo: 28,1 mil

Em São Paulo, entidades e moradores se mobilizam para cobrar e até mesmo processar a distribuidora de energia elétrica Enel. A falta de luz tem gerado prejuízos, sobretudo ao comércio.

No domingo, 13, o diretor-presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval de Araujo Feitosa Neto, disse que considera a reação da Enel ao apagão aquém das expectativas. Na avaliação da agência, os trabalhos de atendimento à população foram, inclusive, mais lentos do que no blecaute de novembro do ano passado, quando mais de 2 milhões de clientes também ficaram no escuro.