Taiwan condena exercícios militares da China e promete 'respostas apropriadas'

O ministério de Defesa Nacional de Taiwan condenou os exercícios militares realizados pelo Exército de Libertação Popular da China (PLA, na sigla em inglês) ao redor do seu território na noite deste domingo - manhã de segunda-feira no horário local, classificando as atividades como "irracionais e provocativas" e prometendo resposta.

"Condenamos veementemente as ações irracionais e provocativas do ELP e mobilizaremos as forças apropriadas para responder e defender nossa soberania nacional", disse o Ministério de Defesa da ilha em breve nota publicada no X.

O exército chinês informou mais cedo ter realizado uma série de testes militares ao redor da ilha, incluindo simulações de combates e bloqueio a portos e outros pontos importantes. Segundo o porta-voz chinês Li Xi, os exercícios foram um "severo aviso" aos atos separatistas de grupos que desejam a independência de Taiwan.

As ações ocorrem três depois de um discurso do presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmando que não deixaria a China avançar em seus planos de anexação da ilha, que desde a Guerra Civil de 1949 é governada de forma independente.