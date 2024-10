Corinthians faz treino tático e indica time que fará jogo decisivo com Athletico-PR

O Corinthians realizou neste domingo um treino tático sob o comando do técnico Ramón Díaz, que indicou o time que colocará em campo diante do Athletico-PR, nesta quinta-feira, às 20h, na Neo Química Arena, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo é decisivo por se tratar de um adversário direto na luta contra o rebaixamento.

O primeiro trabalho do dia foi realizado na academia. Após o aquecimento e uma atividade de posse de bola no gramado, o técnico Ramón Díaz aplicou um exercício tático coletivo de enfrentamento. A comissão técnica aproveitou o momento para orientar o elenco em diversas situações de jogo.

Para a partida com o Athletico-PR, o Corinthians terá caras novas. O volante Alex Santana e o atacante Talles Magno foram liberados pelo departamento médico e devem ser relacionados. Já o zagueiro André Ramalho, o lateral Fagner e o atacante Romero retornam após cumprirem suspensão no empate com o Internacional.

Romero, inclusive, é dúvida. O atacante está com a seleção do Paraguai nas Eliminatórias e vai depender do aval médico para estar à disposição do treinador, assim como o venezuelano José Martínez e o equatoriano Félix Torres.

A expectativa é que o Corinthians entre em campo com Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis) e Yuri Alberto.

O Corinthians é o 18º colocado do Brasileirão, com 29 pontos, um a menos do que o Fluminense, o primeiro fora da zona de rebaixamento. O time carioca, no entanto, tem um jogo a menos.