Genial/Quaest: Marçal aparece pela 1ª vez entre preferências do eleitorado para eleição de 2026

A pesquisa Genial/Quaest sobre as eleições presidenciais mostra, pela primeira vez, o coach Pablo Marçal entre as preferências do eleitorado para a disputa em 2026. Apesar de a maioria dos entrevistados, 49%, não saber quem seria o candidato mais forte para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não seja candidato, Marçal aparece com 15% das intenções de voto, numericamente à frente do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que tem 13%. Michelle Bolsonaro, que chegou a ter 24% das intenções de voto em pesquisa de maio deste ano, aparece agora com 12%.

A pesquisa mostra ainda que, entre os eleitores de Bolsonaro em 2022, Marçal tem 22% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Tarcísio (23%) e Michelle (24%).

Apesar de a maioria, 58%, considerar que Lula não deveria se candidatar à reeleição, em um eventual segundo turno apresentado pela pesquisa, o presidente venceria Bolsonaro por 36% a 30%. Também venceria Michelle Bolsonaro, se esse fosse o cenário, por 37% a 27%; Marçal por 36% a 27%; e Tarcísio por 35% a 22%. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, Lula venceria um eventual segundo turno por 36% a 18%; e contra o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, sairia vencedor por 37% a 15%.

A pesquisa Genial/Quaest foi feita entre os dias 25 e 29 de setembro. Foram realizadas 2.000 entrevistas presenciais, com eleitores de 16 anos ou mais. A margem de erro é de dois pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%.