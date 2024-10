Coreia do Norte manda forças ficarem prontas para retaliar Coreia do Sul caso haja mais drones

A Coreia do Norte disse hoje ter mobilizado suas tropas na fronteira com a Coreia do Sul depois de uma escalada da tensão entre os dois países. Em declaração divulgada pela mídia estatal neste domingo, o Ministério da Defesa norte-coreano relatou que a artilharia e outras unidades das forças armadas deveriam ficar "totalmente prontas para abrir fogo".

Desta vez, o conflito foi acirrado pelo suposto envio de drones à Coreia do Norte, sobretudo, sobre a capital Pyongyang com o lançamento de panfletos. A Coreia do Sul não confirma o envio dos dispositivos, mas disse que puniria a Coreia do Norte se a segurança de seus cidadãos fosse ameaçada.

Segundo um porta-voz militar da Coreia do Norte, a ordem é que os militares se preparem para lançar ataques imediatos em alvos inimigos não especificados quando a Coreia do Sul caso haja novos lançamentos de drones.

Em outra declaração, o porta-voz disse que todo o território da Coreia do Sul "poderia se transformar em pilhas de cinzas" após o poderoso ataque do Norte.