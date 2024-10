Como Liga das Nações da Uefa afeta as Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 na Europa

As Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, já começaram em todos os continentes, exceto na Europa. Por enquanto, o Velho Continente se concentra na realizações da Liga das Nações da Uefa. Apesar de ser uma competição paralela, o torneio entre seleções europeias vai impactar na definição dos classificados para o próximo Mundial.

Com a expansão no número de participantes da Copa do Mundo de 2026 (de 32 para 48), serão 16 seleções europeias classificadas para a competição, três a mais que o habitual. Sendo assim, haverá uma mudança no formato da disputa das Eliminatórias. Dessa vez, serão cinco grupos com quatro países e sete grupos com cinco países, totalizando 12 grupos. Estarão nas chaves com menos equipes aquelas seleções que se classificarem para a fase semifinal da Liga das Nações.

O primeiro colocado de cada grupo das Eliminatórias da Europa se classifica diretamente para a Copa de 2026. Restarão quatro vagas na repescagem. Nesta nova etapa, as seleções que ficarem na segunda posição se juntarão a outros quatro países campeões de suas chaves na Liga das Nações que não tenham conquistado a classificação para o Mundial e estejam posicionadas entre o terceiro e o quinto lugar em seu grupo nas Eliminatórias.

Dessa forma, a Liga das Nações terá influência direta na classificação para a Copa do Mundo. Ter um bom desempenho no torneio pode significar uma boa posição no ranking da Fifa e consequentemente chance maior de escapar de fortes concorrentes no sorteio dos grupos das Eliminatórias. Um bom resultado na Liga também dá uma chance extra à seleção caso ela tenha problemas nas Eliminatórias.

As Eliminatórias da Europa serão disputadas a partir de março de 2025. A primeira fase (de grupos) será concluída em novembro do mesmo ano. Já a repescagem do Velho Continente ficará para 2026, concomitantemente à repescagem intercontinental, que reunirá um representante da Oceania (OFC), América do Sul (Conmebol), África (CAF) e Ásia (AFC), além de dois da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf).

Apenas os três países que sediarão o Mundial - EUA, Canadá e México - têm vaga confirmada na Copa. Novamente, América do Sul e Ásia devem ser os primeiros continentes a apontar seus representantes, assim como a Oceania, que, pela primeira vez, tem uma vaga garantida no torneio mundial. Argentina, Japão e Nova Zelândia despontam como favoritos a essa classificação precoce.