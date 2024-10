Youtuber engole 1,12 kg de molho de pimenta em 3 minutos por recorde no 'Guinness'; veja vídeo

Mike Jack, um youtuber canadense, colocou seu nome no Guinness, o Livro dos Recordes, quebrando um recorde inusitado: a maior quantidade de molho de pimenta consumido em três minutos, o equivalente a 1,12kg.

O escolhido para a quebra de recorde foi o Sriracha, molho de pimenta tailandês bastante consumido no hemisfério norte. Ele encheu um pote grande com o condimento e usou uma colher para consumi-lo diante de um cronômetro. O youtuber já quebraria o recorde se consumisse 300g do produto.

Em entrevista ao Guinness, Mike Jack falou sobre a quebra do recorde: "Muita gente diz: Seu bumbum deve ter ficado bastante queimado depois que você fez aquele desafio".

Dono do canal de YouTube Mike Jack Eats Heat!, que atualmente conta com 31,4 mil seguidores, ele relata que recebe muitos comentários questionando o porquê de fazer o que faz: "Eu só digo a eles: Por que você não gostaria de quebrar um recorde do Guinness?"

"Foi mais do que eu achei que conseguiria. Estou feliz que tenha quebrado esse recorde, porque é um dos nojentos. Aquilo foi difícil para o corpo, com certeza", concluiu. Assista abaixo ao vídeo em que Mike Jack quebra o recorde de consumo de molho de pimenta pelo Guinness.