Matheus Pereira comemora 1ª chance na seleção brasileira: 'Ainda estou sem acreditar'

Convocado de última hora pelo técnico Dorival Júnior, o meia Matheus Pereira não escondeu a alegria por receber sua primeira chance na seleção brasileira. O jogador do Cruzeiro admitiu que foi pego de surpreso com a chance, nesta Data Fifa, e disse que ainda não está acreditando na oportunidade de vestir "essa camisa especial".

"Ainda estou sem acreditar que estou usando essa camisa especial, dessa dimensão tão grande. Estou super feliz pelo momento", afirmou o jogador de 28 anos. "Acho que é uma emoção de qualquer criança que deseja ser jogador e reapresentar o seu país. Não tenho palavras que possa descrever o meu sentimento nesse momento."

Matheus Pereira foi chamado por Dorival na sexta-feira para ocupar o lugar do suspenso Lucas Paquetá na seleção. O atleta do Cruzeiro poderá vestir a camisa num jogo oficial pela primeira vez na carreira na terça-feira, na partida contra o Peru, em Brasília, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026.

"Eu fui pego de surpresa, estava almoçando, achei que era brincadeira quando as mensagens começaram a chegar. Quando eu vi o Alexandre Mattos (CEO do Cruzeiro) mandando uma mensagem e, em seguida, o Rodrigo Caetano (coordenador executivo geral das seleções masculinas) me ligou, já acreditei", contou o meio-campista, ao revelar a surpresa pela convocação.

Matheus Pereira recebeu sua primeira convocação pelas boas performances que vem fazendo no Cruzeiro nesta temporada. Após o chamado de Dorival, ele interrompeu os treinos pela equipe mineira para viajar até a capital federal, onde o Brasil jogará no estádio Mané Garrincha no segundo e último jogo desta Data Fifa.

"Confesso que quando fiz a escala no aeroporto em São Paulo a ficha não tinha caído. Parecia que estava vivendo um sonho, sabe? A minha esposa está super feliz. Ela falou, cara, tu tá convocado. E eu ainda sem acreditar quando estava fazendo esse trajeto pra cá. Foi muito legal."

Apesar do susto, o meio-campista garantiu estar pronto para vestir a camisa amarela na terça. "A expectativa é sempre alta na seleção brasileira. Estar aqui é sempre pensar alto, pensar grande, né? Sei da responsabilidade que é vestir a camisa. Acredito que o estádio vai estar completamente cheio. E a gente espera que o resultado seja positivo. Eu espero poder agregar da melhor maneira possível."

Matheus Pereira começou a ficar conhecido no futebol brasileiro neste ano em razão dos bons jogos pelo Cruzeiro. Ele fez a maior parte de sua carreira na Europa, no futebol português. O meia iniciou sua trajetória pelo país ibérico porque seus pais decidiram morar no Velho Continente quando ele era criança, por questões financeiras.

Antes de chegar ao Cruzeiro, no ano passado, Matheus passou por Sporting, Chaves, Nurenberg, West Bromwich, Al-Hilal (time atual de Neymar) e Al-Wahda.