Filho mais novo de Michael Jackson faz rara aparição em meio a briga judicial com avó

Na última sexta-feira, dia 11, Blanket Jackson, filho mais novo de Michael Jackson, foi clicado na região de Calabasas, na Califórnia, nos Estados Unidos. O jovem é muito discreto e sempre passa despercebido pelos holofotes desde que entrou em uma briga judicial com a avó paterna, Katherine Jackson.

Aos 22 anos de idade, ele e a família enfrentam um processo sobre a definição da herança do Rei do Pop. A ação começou depois de Katherine vender metade do catálogo musical de Michael. Os três filhos do artista, Blanket, Paris e Prince não concordaram com a avó e decidiram entrar com o processo.

A defesa de Blanket afirma que Katherine tem seus próprios recursos e é injusto que a venda tenha sido feita sem a autorização dos herdeiros do Rei do Pop, já que poderia os prejudicar financeiramente.