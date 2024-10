Homem flagrado fazendo sexo na praia em Alagoas é afastado de curso de formação de delegados

Um homem que pertencia ao curso de formação para delegados da Polícia Civil de Alagoas foi afastado do concurso por ter sido flagrado fazendo sexo em uma praia de Maceió, em abril deste ano. A polícia confirmou a suspensão do homem pela prática de atos obscenos. O nome do envolvido não foi revelado.

"A Delegacia Geral da Polícia Civil informa, na quinta-feira (10), que um aluno do Curso de Formação de Delegados, que estaria envolvido em prática de ato obsceno em local público, foi afastado do referido curso", disse a polícia, no comunicado.

Em abril deste ano, o homem foi flagrado praticando relação sexual com uma mulher na praia da Ponta Verde, em Maceió, no período da noite, em um ponto da orla de alta movimentação. A cena chegou a ser filmada e registrada por testemunhas que estavam no local e circulavam a poucos metros do casal.

Fazer sexo em local público, aberto, ou exposto ao público é considerado crime previsto no artigo 233 do Código Penal. A pena prevista é de detenção, de três meses a um ano, ou multa.

O caso foi investigado no 2º Distrito Policial de Maceió, que indiciou o homem por ato obsceno. Antes de ingressar no curso para delegado da polícia alagoana, o suspeito era servidor federal no Estado do Ceará.

O curso de formação do qual o candidato foi suspenso começou na semana passada, com a aula inaugural no dia 2 de outubro.