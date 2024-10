Escócia tem gol anulado no fim, e Croácia vence a 2ª consecutiva na Liga das Nações

A Croácia conquistou a segunda vitória consecutiva na Liga das Nações ao derrotar a Escócia por 2 a 1 neste sábado, no estádio Maksimir, em Zagreb, pela terceira rodada. Caleta-Car marcou contra, mas Matanovic e Kramaric comandaram a virada croata, que escapou de levar o empate no fim por causa de um impedimento marcado no que seria o segundo gol escocês na partida.

Com o resultado, a Croácia, que havia perdido na estreia para Portugal (2 a 1) e, posteriormente, vencido a Polônia (1 a 0), chega a seis pontos no Grupo 1. A Escócia, apesar de não ter feito um jogo ruim, como aconteceu nas rodadas anteriores, continua sem pontuar.

A Escócia ficou perto da vitória em todos os jogos, mas sempre acabou perdendo forças em algum momento da partida. Na estreia, levou 3 a 2 da Polônia e, no jogo seguinte, caiu diante de Portugal, por 2 a 1.

A Croácia teve 62% de posse de bola no primeiro tempo, mas não conseguiu ser muito superior à Escócia, que criou boas chances de gol e, inclusive, saiu na frente do marcador. Luka Sucic falhou e viu a bola sobrar para Christie, que mandou cruzado. Caleta-Car tentou cortar, mas jogou contra o próprio gol.

A resposta croata foi imediata. Aos 35, Gvardiol cruzou, Perisic ajeitou de primeira e Matanovic completou para o fundo das redes. A Escócia ainda tentou apertar no fim, mas foi para o intervalo em desvantagem.

No segundo tempo, a Croácia voltou pressionando e perdeu grandes chances com Matanovic, Caleta-Car e Modric. A pressão foi tão intensa que o gol, que parecia ser inevitável, saiu aos 24. Perisic cruzou para Sosa, que chutou de primeira e viu Gordon salvar. No rebote, Kramaric cabeceou para fazer 2 a 1.

Após o gol, a Croácia se acomodou e viu a Escócia sair com tudo em busca do empate. O time escocês até chegou a marcar no minuto final, o que seria mais um gol contra croata, mas a arbitragem pegou impedimento na jogada, anulou o lance, e confirmou a vitória dos donos da casa.

A Croácia volta a campo para enfrentar a Polônia na terça-feira, às 15h45, pelo horário de Brasília, no estádio Nacional de Varsóvia. Já a Escócia enfrenta a seleção de Portugal, no mesmo dia e local, no Hampden Park, em Glasgow.