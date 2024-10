Ana Marcela Cunha conquista a prata na Copa do Mundo de Águas Abertas; Jungblut é bronze

Ana Marcela Cunha continua fazendo história. Ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 e quarta colocada em Paris, a brasileira conquistou neste sábado a medalha de prata na etapa de Portugal da Copa do Mundo de Maratona Aquática, realizada em Setúbal, a terceira do calendário. Viviane Jungblut ficou com o bronze.

Ana Marcela Cunha conquistou sua 59ª medalha em Copas do Mundo. São 29 de ouro, 17 de prata e 13 de bronze. Ela continua sendo o principal nome brasileiro no esporte e, com a medalha de prata, pula para a liderança do ranking mundial.

A brasileira se manteve entre as dez primeiras colocadas desde o início da prova e acelerou no final para garantir o segundo lugar, em 2h18min33s80. O ouro ficou com a alemã Lea Boy, em 2h18min30s70.

Já Viviane Jungblut optou por iniciar em um termo mais intenso e ficou boa parte da prova em quarto lugar. Na última volta, ela pulou para a terceira colocação e se garantiu no pódio mais uma vez. Ela completou a prova em 2h18min34s50.

Na última etapa da Copa do Mundo, realizada em maio, em Golfo Aranci, na Itália, as duas brasileiras também subiram ao pódio. Ana Marcela Cunha foi ouro, enquanto Viviane Jungblut ficou com a prata.

A próxima etapa da Copa do Mundo de Águas Abertas será na China, na cidade de Hong Kong, entre os dias 26 e 27 de outubro.