Comissão de Tite se pronuncia pela 1ª vez desde a saída do Flamengo: 'Muito orgulho'

Auxiliar e filho do técnico Tite, Matheus Bachi, usou as redes sociais para se despedir do Flamengo, que demitiu a comissão do ex-comandante da seleção brasileira há mais de dez dias. O recado foi de comoção e agradecimento pelos trabalhos prestados ao clube rubro-negro. O treinador, no entanto, ainda não se pronunciou desde a sua saída.

"Com muito orgulho e gratidão, me despeço de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Foi um prazer enorme fazer parte dessa história tão rica, trabalhar ao lado de profissionais extraordinários e dividir o dia a dia com um grupo de atletas que sempre mostrou garra e comprometimento.? Agradeço imensamente a todo o staff que me apoiou durante essa jornada e a cada jogador com quem tive a honra de trabalhar", disse o auxiliar, que também mandou um recado especial aos torcedores.

"A Nação Rubro-Negra, que sempre esteve ao nosso lado, merece um agradecimento especial por toda a energia e apoio incansável. Sigo em frente com a certeza de que o Flamengo sempre ocupará um espaço importante na minha trajetória, muito obrigado", completou.

A comissão técnica de Tite ficou quase um ano no Flamengo. Neste período, foram 68 jogos, 41 vitórias, 11 empates e 16 derrotados, com um título, o Campeonato Carioca. O treinador ainda deixou o clube rubro-negro vivo na Copa do Brasil e no Brasileirão.

Com a saída de Tite, o ex-lateral Filipe Luís assumiu o cargo de treinador, com vínculo até o fim de 2025. Em seu comando, o time rubro-negro venceu os dois jogos até aqui, contra Corinthians (1 a 0) e Bahia (2 a 0).

No Brasileirão, o Flamengo é o quarto colocado, com 51 pontos, atrás apenas de Botafogo (60), Palmeiras (57) e Fortaleza (55). O próximo desafio é o clássico com o Fluminense, na quinta-feira, às 20h, no Maracanã, pela 30ª rodada.