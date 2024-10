Lula faz campanha para Evandro Leitão em Fortaleza e compara bolsonarismo a praga de gafanhotos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou o bolsonarismo a uma "praga de gafanhotos" no primeiro comício do qual participou nas campanhas do segundo turno. Ele acaba de discursar em apoio a Evandro Leitão (PT), que concorre à prefeitura de Fortaleza contra André Fernandes (PL). O candidato do PL tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, o principal adversário de Lula na política nacional.

"Evandro hoje tem contra ele aqueles que têm ódio no PT", disse o presidente da República. "Alguns até que eram amigos do Camilo Santana, ministro da Educação e ex-governador do Ceará e começaram de repente a falar mal do Camilo", declarou Lula. "Eles vão tentar eleger alguém que faz parte da praga de gafanhoto que governou esse País, chamada Jair Bolsonaro", afirmou o petista.

"Conheço pouco o Evandro porque ele entrou no PT há pouco tempo, mas só pelo fato de ele ser o candidato apoiado pelo Camilo, pelo companheiro Elmano de Freitas, governador, e ser o candidato apoiado pelo Cid Gomes, posso dizer para vocês: não tem ninguém melhor para governar Fortaleza", disse o presidente da República.

Lula falou sobre os resultados de seu governo na economia. Disse que o PIB está crescendo e o salário mínimo voltou a aumentar. Também defendeu impostos mais progressivos. Segundo ele, hoje quem ganha muito paga pouco e quem ganha pouco paga muito.

O petista também mencionou o problema que seu avião teve na volta de viagem ao México, no início do mês. A aeronave precisou retornar à capital do país latino, mas teve que dar voltas para gastar combustível antes de pousar. "Fiquei quatro horas e meia dentro de um avião pedindo a Deus para o avião não cair", afirmou ele.