Fitch rebaixa perspectiva da França para negativa com piora de déficit; rating segue em 'AA-'

A Fitch Ratings revisou a perspectiva do rating de inadimplência do emissor em moeda estrangeira (IDR) de longo prazo da França de estável para negativa, enquanto reiterou o rating 'AA-'.

"A revisão reflete os riscos da política fiscal que aumentaram desde nossa última análise", declara a Fitch em seu relatório. "A derrapagem fiscal projetada para este ano coloca a França em uma posição fiscal inicial pior, e agora esperamos déficits fiscais mais amplos, levando a um aumento acentuado da dívida pública para 118,5% do PIB até 2028. A alta fragmentação política e um governo minoritário complicam a capacidade do país de cumprir políticas de consolidação fiscal sustentáveis".

O déficit do governo geral em 2024 deverá aumentar para 6,1% do PIB, o que excede significativamente as previsões do governo e da Fitch, de 5,1%. A deterioração é impulsionada por uma combinação de fatores, incluindo o aumento das despesas do governo local e o crescimento da receita mais fraco do que o esperado após o déficit do ano passado, de acordo com a análise.

As recentes eleições antecipadas significaram que as medidas de consolidação incorporadas no Programa de Estabilidade de abril e a previsão anterior da Fitch não foram totalmente implementadas.

"Prevemos que o déficit da França em 2024 será o segundo maior da zona do euro e quase três vezes o déficit mediano previsto para seus pares da categoria "AA"".